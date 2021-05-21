На первом плане — стройная талия: 34-летняя Михалкова облачилась в платье-футляр для вечеринки сына и дочери

Внуки режиссера Никиты Михалкова - Нина и Иван - родились в один день, но с разницей в два года.

На личной страничке микроблога Надежда Михалкова поделилась свежим домашним снимком. В кадре актриса была запечатлена с охапкой воздушных шариков всех цветов радуги. При этом дочка режиссера Никиты Михалкова позировала в коридоре своей столичной квартиры, судя по всему, она только-только получила шарики от курьера по доставке. Такой милый сюрприз она приготовила для детей от бывшего мужа Резо Гигинеишвили.

Ко всему прочему, Надежда похвасталась нарядом, который она выбрала для праздничной вечеринки. 34-летняя Михалкова облачилась в силуэтное платье-футляр с эффектом стройности, умело подчеркнув изящные ключицы и тонкую талию. По плитке актриса ходила босиком, не успев надеть туфли или хотя бы тапочки.

«Скоро 10 и 8, нервничаю больше чем дети!» — пошутила актриса.

Внуки режиссера Никиты Михалкова — Нина и Иван — появились на свет в один день, 21 мая, но с разницей в два года. С бывшим мужем Резо Гигинеишвили актриса поддерживает дружеские отношения ради общих детей.

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