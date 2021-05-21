«Мне с ней было очень комфортно»: Пенкин рассказал, почему развелся с первой женой-англичанкой

Музыкант Сергей Пенкин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему развелся со своей первой женой. Она была по национальности англичанка. Трудилась журналисткой. Девушку звали Стефания.

«Я всегда хотел построить счастливую семью. У меня была жена-англичанка, которая хотела, чтобы я поехал жить к ней в Великобританию. Но я не захотел. Мне с ней было очень комфортно. Можно было поговорить на любые темы. Не было никаких комплексов. Можно было пойти с ней куда-то повеселиться». Сергей Пенкин

Как отметил Сергей Пенкин, однажды у него состоялся серьезный разговор с женой. «Стефания сказала: «Или ты едешь в Англию, или мы расстаемся». Я решил остаться. Зачем мы там нужны? Мы там люди второго сорта. А здесь ты становишься одним из первых на эстраде человеком», — заметил исполнитель.

Напомним, что Сергей Пенкин – один из самых известных исполнителей в России. При этом у него нет никаких званий.

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