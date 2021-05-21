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«Мне с ней было очень комфортно»: Пенкин рассказал, почему развелся с первой женой-англичанкой

По словам музыканта, он всегда хотел построить счастливую семью.

«Мне с ней было очень комфортно»: Пенкин рассказал, почему развелся с первой женой-англичанкой
Сергей Пенкин. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Сергей Пенкин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему развелся со своей первой женой. Она была по национальности англичанка. Трудилась журналисткой. Девушку звали Стефания.

Сергей Пенкин
Сергей Пенкин. Фото: Globallookpress.com

«Я всегда хотел построить счастливую семью. У меня была жена-англичанка, которая хотела, чтобы я поехал жить к ней в Великобританию. Но я не захотел. Мне с ней было очень комфортно. Можно было поговорить на любые темы. Не было никаких комплексов. Можно было пойти с ней куда-то повеселиться».

Сергей Пенкин

Как отметил Сергей Пенкин, однажды у него состоялся серьезный разговор с женой. «Стефания сказала: «Или ты едешь в Англию, или мы расстаемся». Я решил остаться. Зачем мы там нужны? Мы там люди второго сорта. А здесь ты становишься одним из первых на эстраде человеком», — заметил исполнитель.

Напомним, что Сергей Пенкин – один из самых известных исполнителей в России. При этом у него нет никаких званий.

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