Живота как не бывало: беременная Арзамасова в платье с цветочным принтом вышла в свет

Актриса ждет ребенка от Ильи Авербуха, только в этот раз ее «интересное положение» оказалось неявным.

Актриса театра и кино Елизавета Арзамасова стала гостьей вечеринки от журнала HELLO! Звезда сериала «Папины дочки» вышла в свет в по-летнему легком наряде – силуэтном платье миди с цветочным принтом. Однако, ничто в образе не указывало на «интересное положение» жены Ильи Авербуха – ей каким-то волшебным образом удалось скрыть внушительный животик.

А между тем, 26-летняя Арзамасова ждет первенца. Красотка совсем недавно рассекретила свою беременность, посчитав, что поклонники должны узнать эту счастливую новость лично от нее, а не от сплетников за спиной.

Напомним, «папина дочка» в прошлом году вышла замуж за олимпийского чемпиона, фигуриста, продюсера Илью Авербуха. 21-летняя разница в возрасте между знаменитостями не стала преградой для настоящих чувств. Однако, пара долгое время скрывала свои отношения, которые начались довольно давно.

У Авербуха от прежних отношений с Ириной Лобачевой растет сын Мартин. Парню 16 лет, он живет в доме отца и поладил с молодой мачехой.

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