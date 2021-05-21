«Когда он шел навстречу, я был уверен, что ударит»: Чумаков раскрыл суть конфликта с Серовым

Исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» одно время хотел подать в суд на своего коллегу.

Певец Алексей Чумаков объяснил, почему у него не сложились отношения с музыкантом Александром Серовым. Конфликт начался после исполнения мужем певицы Юлии Ковальчук пародии на Серова в программе «Один в один». Он спел легендарную композицию «Я люблю тебя до слез».

Как отметил Чумаков, он искренне делал тот номер. Его удивило, почему у Серова такие проблемы с чувством юмора. По словам Чумакова, композиция «Я люблю тебя до слез» не песня-молитва, она не про родителей и не про детей. Он добавил, что Серов позже собирался «набить ему морду». Потом хотел подать в суд.

«Позже мы с ним встретились случайно на корпоративе. Когда он шел мне навстречу, я был уверен, что он меня ударит. Но он прошел мимо. Может, все дело в том, что я высокого роста — 190 см. Плюс во мне 100 кг. Все думают, что я маленький и мягкий, но я высокий и крупный. А Александр не очень высокого роста. И он, видимо, передумал». Алексей Чумаков

Напомним, что Александр Серов и Алексей Чумаков достаточно часто оказываются вместе на корпоративах. Серов всегда демонстративно проходит мимо и с коллегой по сцене принципиально не здоровается, сообщает «АиФ».

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