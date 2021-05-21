«Королевский взгляд»: в Сети обсуждают новое фото повзрослевших детей Пугачевой

Лизе и Гарри Галкиным в этом году исполнится по 8 лет.

Чужие дети очень быстро растут, и новое фото Лизы и Гарри Галкиных в очередной раз это доказало. Наследникам Аллы Пугачевой будущей осенью исполнится по 8 лет, и ребята растут не по дням, а по часам.

Максим Галкин запечатлел ребят на лестнице в одинаковых прикидах. Братик с сестренкой оделись во все черное, поверх накинули косухи. И глядя на вчерашних малышей, подписчики буквально ахнули.

«Растут не по дням, а по часам! Совсем взрослые уже», «Красавцы!», «Взрослеют, как меняется выражение лица!!!!», «принцессы Елизаветы здесь королевский взгляд», «Не по дням, а по часам», «Огонь. Серьезные ребята», «Такой взрослый парень сразу стал! Ему с такой стрижкой лучше, Макс!», «Не дети, картинки!», «Лиза то на стиле, а Гарри в образе!», «Какие детишки хорошенькие, очень на вас с Аллой похожи», — обсуждают в комментариях.

Сейчас дети Пугачевой и Галкина оканчивают первый класс. Им очень нравится учиться, кроме того, каждый из них занимается дополнительно музыкой, иностранными языками, творческими хобби.

Напомним, сын и дочка появились у Примадонны и телеведущего благодаря суррогатной маме. Кроме Лизы и Гарри, у Пугачевой есть старшая дочь Кристина Орбакайте, которой скоро исполнится 50 лет.

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