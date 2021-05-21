«Неисправимый фантазер»: Селин дал характеристику Садальскому после заявлений о свадьбе

Актер Сергей Селин заявил, что его коллега Станислав Садальский откровенно врет, когда заявляет о предстоящей свадьбе с актрисой Людмилой Максаковой, которой, на минуточку, уже 80 лет.

«Стас врет. Я думаю, не стоит обращать на него внимания. Стас – неисправимый лгун. Лучше сказать по-другому: он – неисправимый фантазер. Это даже точнее. Хотя мне он очень нравится. Пусть таким и остается!» Сергей Селин

Кстати, сам Сергей Селин сейчас счастлив в своем втором браке. Он воспитывает двух наследников девяти и одиннадцати лет, сообщает «Собеседник».

Ранее 69-летний актер Станислав Садальский огорошил общественность смелым заявлением. Якобы он собрался взять в жены актрису Людмилу Максакову, которая старше его на 11 лет. При этом на свадьбе он бы очень хотел видеть дочь Максаковой оперную диву Марию Максакову. Сама певица заметила на это, что Садальский не следит за судьбой ее матери и вряд ли сможет стать ей хорошим мужем.

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