«Володя Зеленский – остановись!»: Мария Миронова обратилась к президенту Украины

Актриса не поняла, почему ее включили в список людей, представляющих угрозу национальной безопасности этой страны.

Актриса Мария Миронова в Instagram обратилась к своему давнему другу президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она не поняла, как попала в список людей, представляющих угрозу национальной безопасности этой страны.

«Друзья, вы серьезно? Сижу себе с грудничком дома после ночной смены и вдруг узнаю, что меня объявили угрозой национальной безопасности Украины! Украина! Родная! Вы ополоумели? За что? Я на четверть ваша! В Крыму не была! Моя бабушка любимая из Кривого Рога! Няня Федюшина сейчас в Киеве, родные, что вы творите! Володя Зеленский — остановись!» Мария Миронова

«Это просто бред какой-то. Мария, я с Украины и вы моя любимая актриса! А от руководителей страны мы сами в шоке! Идиотизм какой-то!» «Я живу в России много лет. Сама белоруска, муж украинец. Как нас можно разделять? Только чтобы властвовать. Люблю всех, дай нам всем Бог мудрости!» «Уважаемая Мария, мы, украинцы, вас искренне любим, не принимайте происходящее на свой счет пожалуйста! Спасибо что вы есть!» — отметили в комментариях пользователи.

больше по теме Мария Миронова позировала на отдыхе в Дубае с сыном, крестной бабушкой и свекром Актриса не так давно вывезла свою семью в ОАЭ.

Напомним, что трех российских актеров на днях признали угрозой национальной безопасности Украины. Кроме Марии Мироновой, в этой список попали Игорь Петренко и Игорь Копылов.

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