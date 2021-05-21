Без комментатора: Дмитрий Губерниев отказался посетить этап Кубка мира по гребле, который проходит в эти дни на Алтае

Впервые в истории Алтайского края и всей страны лучшие гребцы планеты прибыли в Россию за олимпийскими путевками по гребле на байдарках и каноэ. В столице сибирского региона 20, 21, 22 и 23 мая жарко, несмотря на холод, — здесь проходит этап Кубка мира по гребле. Лучшие гребцы из самых разных уголков состязаются за лидерство и право выступать в Токио.

Комментировать столь знаковое для российского спорта событие должен был Дмитрий Губерниев. Но в первый день мероприятия журналист написал, что приехать у него не получится.

«Сейчас сложилась та ситуация, когда мой приезд к вам невозможен! Я представляю канал «Матч ТВ» и не могу ставить под удар интересы канала. А мой приезд к вам в нынешних обстоятельствах может быть именно так воспринят», — обратился к болельщикам комментатор.

А дело все в том, что руководство телеканала, где трудится журналист, в лице Тины Канделаки написало гневное открытое письмо на имя губернатора Алтайского края. В нем известная медиаменеджер назвала власти региона «нерадивыми» — якобы, по их вине телеканал «Матч ТВ» упустил возможность транслировать Кубок – они проиграли соответствующий тендер. И теперь на «Матч-ТВ» нет ни одного упоминания об этом масштабном для мирового спорта событии.

Кстати, за право проводить у себя эти соревнования боролись пять стран, но Международная федерация гребли ICF доверила принять старты именно России. На сегодняшний день гребной канал в Барнауле – единственный в Сибири. Здесь в 2008 году провели сборы перед Олимпиадой в Пекине российские гребцы. В результате каноист Максим Опалев в Китае «написал историю» — он стал первым в России олимпийским чемпионом по гребле на байдарках и каноэ.

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