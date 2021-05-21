«К фоткам можно разве ревновать?»: Гогена Солнцева сильно искусала пожилая жена

Фрик Гоген Солнцев в Instagram сообщил, что его сильно покусала пожилая жена Екатерина Терешкович. Судя по всему, у женщины случилось очередное обострение.

«Супруга приревновала к фотографии с возрастными дворничихами и искусала мне все тело, прям как собака. Разве так полагается делать? Вообще к фоткам можно разве ревновать и потом как пес с клыками бросаться на человека разрывать его на мясные куски?» Гоген Солнцев

«Срочно к Малахову. Обожаю эту клоунаду», «Не надо было зубы ей вставлять», «Катя у вас прямо настоящая звезда. Что не съест, то надкусает», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в семье Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович постоянно возникают конфликтные ситуации. Жена шоумена одно время сильно пила и он очень боялся за ее здоровье. Не исключено, что фрик снова отправит любимую на длительную реабилитацию в какой-нибудь загородный санаторий.

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