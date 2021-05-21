Лера Кудрявцева: «Алла Духова призналась, что была плохой женой»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
Почему Наталья Орейро так любит Россию
Видео

«Хочу свой тур по городам»: Марлоу объяснил, почему прекратил сотрудничество с Моргенштерном

Как отметил музыкант, он решил стать самостоятельным артистом.

«Хочу свой тур по городам»: Марлоу объяснил, почему прекратил сотрудничество с Моргенштерном
Слава Марлоу. Фото: instagram.com/slavamarlow/

Музыкант Слава Марлоу в своем Ютуб-канале объяснил, почему спустя два года прекращает сотрудничество с популярным среди молодежи рэпером Моргенштерном.

Моргенштерн
Моргенштерн. Фото: instagram.com/morgen_shtern/

«Мои цели. Через год я буду самостоятельным артистом с большим количеством хитов в багаже. Я хочу хоть раз попасть на Топ-1 Apple Music. Хочу свой тур по городам. Хочу стать артистом. Очень хочу писать треки, которые будут иметь большую популярность. Вот я и придумал цель».

Слава Марлоу

Как отметил Слава Марлоу, он планирует придумывать в ближайшее время по треку в день. Хоть один из них в течение года выстрелит и станет хитом. По словам певца, он съезжает из так называемого трэп-дома, где они вместе с Моргенштерном на протяжении долгого времени сочиняли музыку. Он заметил, что ему пришло время побыть наедине с собой.

Напомним, что Слава Марлоу в 2019 году стал саунд-продюсером Моргенштерна. Не без его участия рэпер стал одной из самых узнаваемых фигур в мире шоу-бизнеса.

Смотрите также: 

Тэги

МоргенштернМоргенштерн последние новостиНовости googleСлава МарлоуСлава Марлоу последние новости