«Хочу свой тур по городам»: Марлоу объяснил, почему прекратил сотрудничество с Моргенштерном

Музыкант Слава Марлоу в своем Ютуб-канале объяснил, почему спустя два года прекращает сотрудничество с популярным среди молодежи рэпером Моргенштерном.

«Мои цели. Через год я буду самостоятельным артистом с большим количеством хитов в багаже. Я хочу хоть раз попасть на Топ-1 Apple Music. Хочу свой тур по городам. Хочу стать артистом. Очень хочу писать треки, которые будут иметь большую популярность. Вот я и придумал цель». Слава Марлоу

Как отметил Слава Марлоу, он планирует придумывать в ближайшее время по треку в день. Хоть один из них в течение года выстрелит и станет хитом. По словам певца, он съезжает из так называемого трэп-дома, где они вместе с Моргенштерном на протяжении долгого времени сочиняли музыку. Он заметил, что ему пришло время побыть наедине с собой.

Напомним, что Слава Марлоу в 2019 году стал саунд-продюсером Моргенштерна. Не без его участия рэпер стал одной из самых узнаваемых фигур в мире шоу-бизнеса.

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