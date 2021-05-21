Акцент на декольте: стройная Долина вслед за Рудковской предстала в наряде с анималистичным принтом

65-летняя звезда эстрады все чаще выбирает силуэтные и откровенные платья.

Накануне светская львица Яна Рудковская вышла в свет в леопардовом комплекте. Блейзер, юбка, балетки – все, кроме, разве что клатча, было выдержано в одной цветовой палитре пятнистого хищника.

46-летняя жена Евгения Плющенко уже несколько дней демонстрирует тяготение к «леопарду» в одежде, и даже друга из-за границы встречала в пижаме с этим принтом.

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Вслед за ней анималистичности в одежде решила отдать предпочтение певица Ларса Долина. Звезда накануне побывала на открытии ресторана, куда отправилась в платье с принтом «зебра» и V-образным вырезом.

«Наша куколка!», «Какая вы красивая», «Лара краса», «Красотка», «Как всегда, вы очаровательны», «Шикарная Лариса Александровна», «Круто», — пишут в комментариях поклонники.

Долина за последние полгода заметно помолодела и сильно похудело. Сейчас ее стройная фигура вызывает восторг у поклонников и зависть у хейтеров. Цветущая дива с удовольствием демонстрирует отличную форму, выбирая силуэтные наряды.

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