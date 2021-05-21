Мамина модница: Лиза Галкина в черной кожаной куртке и юбке в тон поддержала тренд на косухи

Среди множества вариантов легкой верхней одежды весенне-летнего сезона из года в год особняком стоят косухи. Особенно сильно на этот предмет одежды повлияла пандемия коронавируса. Эвелина Хромченко ранее отмечала, что непростой период на планете заставил модных дизайнеров обратиться к истинным ценностям и базовым вещам. И в ряду мастхэвов оказалась как раз куртка косуха.

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Многие мэтры моды придали классическому фасону косухи современности. Принт, нашивки и вставки, декор и узор, бахрома и неон – все эти трендовые элементы помогли переосмыслить кожаную куртку. Да и от натуральности многие фэшн-мастера давно отказались в пользу экологичности.

Юная модница Лиза Галкина как истинная дочка своей прославленной мамы Аллы Пугачевой, стилем которой вдохновляются миллионы поклонниц по сей день, тоже имеет в своем гардеробе косуху.

Семилетняя дочка Пугачевой и Галкина накануне отправилась в свет в тотальном черном образе. Юная модница нарядилась в трендовую косуху, декорированную большими белыми буквами на рукаве.

«На стиле», — подписал снимок звездный отец.

Вместе с Лизой в косухе позировал и ее брат Гарри. Ребята выглядели совсем взрослыми и по-настоящему модными.

Лиза Галкина часто удивляет многих поклонников своим чувством стиля. Недавно девочка отправилась в школу в розовом тренче и модном козырьке Gucci, и папа не смог не заснять на память эту юную модницу.

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