«Могли повздорить»: Настя Каменских рассказала об отношениях с Потапом

На портале Teleprogramma.pro – новый выпуск проекта «Загугли звезду», где представители шоу-бизнеса, кино, театральные деятели отвечают на вопросы поклонников, которые те обычно гуглят в Сети. На сей раз в гостях у портала – певица Настя Каменских, участница дуэта «Потап и Настя».

Дуэт Алексея Потапенко и Анастасии Каменских взошел на музыкальный Олимп в 2006 году и сразу полюбился слушателям. В 2019 году они поженились, но их роман начался гораздо раньше – в 2012 году. Сейчас их союз – это не только эмоции и чувства, но и партнерство и сотворчество. Потап помогает жене работать над новым альбомом – с 2017 года артистка выступает сольно в проекте NK.

«Моя любовь, опора, поддержка, каменная стена, за которой я чувствую себя абсолютно защищенной. Постоянно ощущаю его заботу. Раньше, конечно, мы могли повздорить, а сейчас нет», — рассказала певица о своем муже.

До Каменских Потапенко был женат. У него есть сын Андрей, которому уже 14 лет.

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