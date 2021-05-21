«Не подходят по сезону»: беременная Арзамасова в платье испортила летний образ темными колготками

Многие звездные модницы с наступлением тепла все чаще предпочитают женственные и романтичные платья в цветочек. Полина Гагарина, Анна Нетребко, Яна Рудковская уже не один раз были замечены в нарядах с принтом мильфлер.

Среди поклонниц этого узора – актриса Елизавета Арзамасова, звезда сериала «Папины дочки» и жена фигуриста Ильи Авербуха. На днях знаменитость, которая, к слову, ждет первенца, появилась на публике в платье в цветочек свободного кроя. Акцентом в образе звезды стал модный воротничок Клодин.

Фэшн-эксперт Алена Кузьмина заметила, что принт, крой платья и сам воротник на Лизе Арзамасовой актуальны, правильно смотрятся в ее образе, не перегружая его, а рукава-фонарики балансируют объемный крой юбки с верхней частью силуэта. Но есть что улучшить.

«Модель платья сама по себе актуальна, но в данном сочетании с колготками и ботинками, смотрится странно, платье очень легкое и летнее, и из-за нехватки в образе верхней одежды, образ кажется не законченным. Я бы советовала убрать колготки темного цвета, которые делают образ мрачнее и которые не подходят по сезону. Также заменила бы ботинки на более легкую весеннюю обувь, например белые кеды, которые подходят ко всему. В целом образ актуальный, но не соблюдена сезонность, а это важная деталь, которую нужно учитывать», — заметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Алена Кузьмина — персональный и фэшн-стилист. Окончила курсы по индивидуальному стилю «Стилист в кармане» от звездного стилиста Katy Kiri. Повышала квалификацию на курсе стилиста Насти Ножиной. Опыт работы — 4 года.

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