«Стильная, ухоженная, женственная»: 50-летняя Кудрявцева в белом летящем мини-платье показала стройные ноги

Телеведущая Лера Кудрявцева на днях отметила полувековой юбилей. Звезда экрана по этому поводу нарядилась в белое платье мини свободного кроя с летящими рукавами. В нем красотка появилась в гостях у Ивана Урганта на его вечернем шоу, а позже устроила дефиле у «Останкино».
Белоснежный наряд эффектно подчеркнул стройные загорелые ноги телеведущей. Ведь все майские выходные Кудрявцева провела, нежась на солнышке в Дубае.
Мы попросили стилиста Екатерину Клинову оценить праздничный наряд телеведущей. Модный эксперт нашла, за что похвалить звездную блондинку.
«Лера всегда стильная, ухоженная, женственная, красивая. И это необыкновенное белоснежное платье только подчеркивает ее женственность, красивые ноги, хрупкость фигуры и чувство стиля.
Платье в меру романтичное, в меру сдержанное, в целом очень лаконичное. В нем нет приторной наивности. Оно выполнено из мягкого матового материала, который держит форму.
Босоножки черного перламутрового цвета меня совсем не смущают. В данном образе и не хочется добавлять другой цвет. Если Лера бы одела белые босоножки, то образ был бы более девичьим, и ее приняли бы за невесту…», — заметила стилист.
Справка Teleprogramma.pro
Екатерина Клинова — профессиональный имидж-стилист и визажист. Работает стилистом и шопером в России и Италии. Образование: «Высшая школа стилистики, дизайна и технологии», Москва. Стаж работы в индустрии красоты — 15 лет.
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