Игривая женственность: Гагарина дополнила мини-платье в цветочек коричневым ремнем и белыми кедами

В середине мая в столице установилась по-настоящему весенняя погода, и многие звезды все активнее стали выбирать легкие и романтичные наряды, среди которых лидируют платья.

Певица Полина Гагарина – среди тех, кто уже давно готов к лету и достал все сезонные вещи. Она уже неоднократно выходила в люди в нарядах с принтом мильфлер, и накануне снова отдала предпочтение подобному платью.

Звезда активно ведет микроблог, куда выплескивает свою энергию. И на этот раз девушка пустилась в пляс в свободное от съемок время, не забыв включить камеру на телефоне. Полина дополнила маленькое платье в мелкий цветочек коричневым ремнем и белыми кедами, которые из сезона в сезон продолжают бить рекорды популярности среди обуви.

Цветочный принт «мильфлер», или мелкий цветочек, призван подчеркнуть в моднице женственность и инфантильность в хорошем смысле. Этот узор на одежде любят дамы всех возрастов независимо от статуса. К примеру, на именинах Филиппа Киркорова бизнес-леди Яна Рудковская появилась в платье макси в мелкий цветочек.

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