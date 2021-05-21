Стильный выход: Бородина нарядилась в кардиган с модным принтом «гусиная лапка»

Клетчатые принты не одно столетие занимают почетное место среди орнаментов, выгодно отличаясь своим разнообразием, крупностью, расцветками и, что самое главное, универсальностью.
Один из популярных сейчас – это геометричная «гусиная лапка», крупный вариант которой – «собачий зуб», которую еще называют ломаной клеткой или пье-де-пуль — «куриной лапкой». Этот орнамент облюбовали весной многие звездные модницы. Что неудивительно, ведь он выдает в своей обладательнице натуру с безупречным чувством выкуса и стиля.
Телеведущая Ксения Бородина обожает тренды и интересные образы, каждый раз стремясь превзойти в стиле саму себя. Накануне красотка вышла в люди в черной футболке и темных джинсах. Когда наступила прохлада, она накинула поверх наряда просторный кардиган с черно-белым принтом «гусиная лапка», декорированный металлизированными пуговицами.
Бородина практически весь день провела в садовом гипермаркете. Девушка облагораживает свой приусадебный участок и приобрела много зелени для него. Среди желанных покупок дивы – много сирени, сосен, цветов и декоративных ягод.