Стильный выход: Бородина нарядилась в кардиган с модным принтом «гусиная лапка»

В повседневности телеведущая выбирает комфорт, но не забывает про моду.

Клетчатые принты не одно столетие занимают почетное место среди орнаментов, выгодно отличаясь своим разнообразием, крупностью, расцветками и, что самое главное, универсальностью.

Один из популярных сейчас – это геометричная «гусиная лапка», крупный вариант которой – «собачий зуб», которую еще называют ломаной клеткой или пье-де-пуль — «куриной лапкой». Этот орнамент облюбовали весной многие звездные модницы. Что неудивительно, ведь он выдает в своей обладательнице натуру с безупречным чувством выкуса и стиля.

Телеведущая Ксения Бородина обожает тренды и интересные образы, каждый раз стремясь превзойти в стиле саму себя. Накануне красотка вышла в люди в черной футболке и темных джинсах. Когда наступила прохлада, она накинула поверх наряда просторный кардиган с черно-белым принтом «гусиная лапка», декорированный металлизированными пуговицами.

Бородина практически весь день провела в садовом гипермаркете. Девушка облагораживает свой приусадебный участок и приобрела много зелени для него. Среди желанных покупок дивы – много сирени, сосен, цветов и декоративных ягод.

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