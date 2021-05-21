Подопечная Киркорова с песней Sugar вышла в финал Евровидения

В эти дни в Роттердаме проходит перенесенный с прошлого года музыкальный конкурс «Евровидение-2021». Второй полуфинал состязания состоялся в ночь с 20 на 21 мая и определил вторую половину финалистов.

Среди вышедших на сцену – 33-летняя представительница Молдовы Наталья Гордиенко, которую в этом году продюссирует Филипп Киркоров. Певица с песней Sugar выступила пятой по счету, ее зажигательный танцевальный номер поддержали несколько танцоров-мужчин, девушка уверенно держалась на сцене и смогла покорить европейских зрителей. Итог – третье место и выход в финал, пишет «Российская газета».

Напомним, что Россия тоже в финале. На первом этапе конкурса певица Манижа, представляющая нашу страну, выступила с номером «Русская женщина» и прорвалась дальше. Заключительная часть конкурса пройдет 22 мая, в ней за звание лучшего исполнителя поборются 26 участников.

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