Удлинила силуэт: Орбакайте в сливочном костюме с брюками клеш отметилась на светском ужине

Кристина Орбакайте частая гостья на светских раутах. Однако в последнее время она постоянно путешествует. Певица ездит в США, где у нее есть недвижимость. Более того, в американской школе учится ее дочка Клавдия. Но этой весной вся семья приехала в Москву. Артистка решила основательно подготовиться к своему юбилею. Перед этим она отдохнула в Италии, где провела несколько дней, путешествуя и посещая разные места.

За последние время Кристина успела сняться в фотосессии, дать несколько интервью и погуляла по Москве. Накануне артистка побывала на радиостанции, где предстала в шортах-бермудах. Она пообщалась с ведущими и спела свои хиты. Также дочка Аллы Пугачевой успела побывать на модном показе Игоря Чапурина. Тогда она предстала в пышной юбке и косухе под питона.

А 20 мая Орбакайте снова вышла в свет. На этот раз она посетила светский ужин журнала Hello, который получил название Manhattan Dinner. Артистка облачилась в сливочный костюм с модными брюками клеш. Образ дополнили элегантные локоны и туфли-лодочки кремового цвета. Певицу сопровождал ее муж. Михаил Земцов оделся с ней в одной гамме, выбрав сливочный свитер и укороченные брюки. За столиком Кристина встретила друга Эдгара.

«А у нас с Эдгаром итальянские каникулы продолжаются», — заявила она.

На светский раут также пришли многие другие звезды: Светлана Бондарчук, Лиза Арзамасова, Регина Тодоренко, Агата Муцениеце, Ляйсан Утяшева, Юлия Савичева, Катерина Шпица и другие известные персоны.

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