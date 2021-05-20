Собрала всю родню: Подольская в платье цвета Tiffany появилась на вечеринке в честь 39-летия

Певица 20 мая устроила праздник. В этот день не только она отмечает день рождения, но и ее сестра-двойняшка.

Наталья Подольская многим знакома еще по «Фабрике звезд». Однако потом она стала женой Владимира Преснякова. Супруги вместе уже 10 лет. У них подрастает пятилетний сын Артемий. А в прошлом году девушка снова стала мамой. Она родила второго сына Ивана. Супруги славятся своей сплоченностью. Владимир любит помогать жене нянчить детей и готов взять на себя домашние обязанности, если у нее есть дела.

Два дня Наталья провела в Санкт-Петербурге с сестрой-двойняшкой Юлианой. А 20 мая они не только вернулись в Москву, но и закатили вечеринку. В этот день сестрам исполнилось по 39 лет. В одном из столичных ресторанов собрались их родные и друзья. Для такого случая жена Преснякова принарядилась. Она выбрала асимметричное платье с глубоким декольте цвета Tiffany. Наряд подчеркивал загар и талию девушки. Она дополнила лук пудровыми босоножками на шпильке.

Подольская с удовольствием позировала со своей мамой, а также мужем и друзьями. Она переживала за то, как на ней сидит наряд.

«У меня там ничего не вывалится?» — шутливо спросила звезда. «Пусть вывалится», — заверяли подруги.

Потом приехала на праздник Юлиана. Вторая именинница выбрала черное мини-платье с вырезом на спине в виде сердца. Они стали встречать гостей и фотографироваться.

«Любимая семья», — заверила одна из подруг звезды.

Девушки смогли насладиться банкетом, потанцевать и повеселиться. Наталья даже спела с Владимиром хит «Белый снег». Публика была рада их дуэту. В этот вечер было еще много выступлений и тостов. За отдельным столом сидели дети, которые лакомились сладостями. Они также позже стали танцевать и веселиться со взрослыми.

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