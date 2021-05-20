Тотальный леопард: Рудковская в костюме с юбкой солнце и слингбэках пришла на презентацию Dior

Светская львица обнаружила на мероприятие, что не только она выбрала анималистический принт. Ее подруга была в таком же жакете.

Яна Рудковская является не только продюсером, женой фигуриста Евгения Плющенко, но и модницей. Она любит покупать люксовые обновки и уже собрала целую коллекцию сумок, нарядов и аксессуаров известных марок. Женщина не скрывает, что в ее гардеробной есть уникальные вещи из лимитированных коллекций или подаренных дизайнерами. Недавно блондинка отдохнула на Мальдивах. Теперь она вновь окунулась в светскую жизнь столицы.

20 мая Яна вновь оставила дома детей с родными и няней, чтобы выйти в свет. Она посетила презентацию модного дома Dior. Продюсер появилась на публике в наряде с леопардовым принтом. Она была в костюме с жакетом и юбкой солнце длины миди. Даже слингбэки были с анималистическим принтом. Хищный образ Dior разбавил кожаный пояс и черная сумка.

На мероприятии Рудковская встретила свою подругу Наталья Османн, которая тоже пришла в тотал леопарде. У них были одинаковые жакеты.

«В одинаковых нарядах Dior с Натальей — это не преступление», — написала звезда.

Поклонники восхитились красотой светской львицы. Многие отметили, что хищный образ ей идет. Но нашлись и те, кто лук не оценил. «Обувь подвела, конкретно вас», «Яна, как вы мне нравитесь», «К леопарду нужно добавлять, что-то яркое, контрастное, а не соблюдать монохромность одного принта! Сразу появится стиль», «Тот самый случай, когда дорого не значит хорошо», — прокомментировали пост подписчики.

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