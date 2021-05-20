«Стать призером по чтению»: Саша Плющенко похвастался школьными успехами

Старший сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко, Саша, также известный как Гном Гномыч, закончил первый класс. Весь учебный год он старательно совмещал школьные уроки и тренировки на льду и вне его. И даже стал одним из лучших в своем классе, кто хорошо читает стихи Агнии Барто. В своем Instagram Саша показал подписчикам грамоту, которую получил в школе.

«Первый класс закончить — это Вам не хухры-мухры, да еще и стать призером по чтению стихов Агнии Барто», — написал Плющенко.

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Напомним, недавно юный спортсмен побывал с папой и мамой на Мальдивах, где также успевал тренироваться на песке под строгим контролем своего знаменитого папы. После окончания первого класса времени на ледовые тренировки у Гном Гномыча стало больше.

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