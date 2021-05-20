«Утренняя прогулка»: Водянова в джинсах клеш и рубашке в клетку отметилась на испанских улицах

Модель устроила дочке Неве прогулку по провинциальному населенному пункту Альтея. Девушка была без макияжа и любимой кепке.

Наталья Водянова привыкла много путешествовать. Она не скрывает, что поездки часто доставляют ей удовольствием, но порой и сильно утомляют. К трудностям девушка привыкла, так как является топ-моделью и не раз участвовала в показах знаменитых дизайнеров. Ко всему прочему, она является многодетной мамой. У нее пятеро детей: Лукас, Нева и Виктор от первого брака, а также Максим и Роман от нынешнего мужа Антуана Арно.

Большая семья русской знаменитости живет в особняке в Париже. Этой весной Наталья успела несколько раз побывать в Москве со старшими наследниками. Она участвовала в съемках и презентациях. А вот в конце мая модель решила отдохнуть неделю в Испании, куда прилетела с дочкой. Вместе с Невой она не только загорала, но и даже взяла мастер-класс по кулинарии у повара. А вот 20 мая перед отъездом девушка решила прогуляться по провинциальной деревне Альтея.

На новых фото Водянова предстала в белоснежных джинсах клеш и рубашке в клетку небесного цвета. Ее образ дополняли кроссовки и любимая розовая кепка Ромеро Бритто, бразильского художника и живописца. Добавляла яркости и желтая сумка Loro Piana.

«Небольшая утренняя прогулка в красивой деревне Альтея, чтобы закончить наше прекрасное пребывание в этом месте», — заявила модель. «Так люблю эти очаровательные улицы», — добавила она.

Дочка Нева предпочла облачиться в белый кроп-топ и юбку-колокол голубого цвета с принтом. Они прогулялись по населенному пункту, когда в небе уже светило яркое солнце.

«Обе наполнились энергией и расслабились после потрясающего отдыха», — призналась Наталья.

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