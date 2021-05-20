«Возраст явно идет на пользу»: Собчак облачилась в силуэтное платье горчичного цвета с поясом

Ксения Собчак недавно устроила себе каникулы. Она несколько недель провела в Мексике. Телеведущая смогла увидеть Мехико и побывала в джунглях. Каждый раз она представала на публике в новых образах. Блондинка примеряла платья с юбкой-колоколом или шаровары. При этом все луки она дополняла колоритными аксессуарами. А недавно жена Константина Богомолова вернулась в Москву. Теперь она вновь посещает разные мероприятия и снимается для ТВ.

20 мая Ксения отправилась в торговый центр. Она решила сделать укладку и принарядиться для встречи. Позже девушка запечатлела себя в трикотажном платье песочного цвета. Силуэтный наряд дополнял пояс и сумка-шопер в тон. Телеведущей сделали нюдовый макияж и легкие локоны.

«Ну что, еду на встречу! Прекрасно! Сделала шопинг, сделала шикарную себе укладочку. Все в одном месте. Вообще, обожаю этот магазин. Здесь есть все! Посмотрите, как красиво, сколько всего и как все классно», — поделилась звезда.

Уже по пути на встречу Собчак решила запечатлеть себя на видео.

«Вы знаете, у меня есть ощущение, что несмотря на мой уже совсем не молодой возраст, с годами я стала лучше. Ребята, вы со мной согласны? Даже не знаю, что на меня так повлияло. Но возраст мне явно идет на пользу! Выгляжу так, что я сама себе нравлюсь. Это очень важно», — поделилась девушка.

Напомним, что в этом году телеведущая отметит 40-летие. Друзья и поклонники стали замечать, что она похорошела, когда Ксения вышла замуж за режиссера. А недавно она призналась, что похудела на пять килограммов.

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