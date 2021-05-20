«Поработать я люблю»: Волочкова показала натруженные ноги

Балерина вернулась из отпуска и уже приступила к тренировкам.

На днях Анастасия Волочкова вернулась из отпуска, который в очередной раз провела на Мальдивах. Как говорила ранее балерина, поездка была незапланированной, но такой необходимой. Отдохнувшая артистка приступила к тренировкам и даже показала в своем Instagram натруженные ноги. Она сняла пуанты прямо перед камерой телефона.

«Поработать я люблю», — подписала кадры Волочкова.

Фанаты по-разному отреагировали на публикацию.

«Все хорошо, но ноги не очень эстетичные…Уважаю людей трудолюбивых! Как же это неприятно! Добрая, великодушная красавица!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в январе Волочкова отметила свое 45-летие. А в прошлом году закрутила новый роман. С мужчиной по имени Олег она познакомилась в нотариальной палате и только недавно показала его лицо. Но уже объявила о том, что их отношения завершились.

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