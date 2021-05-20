Детали под запретом: вдовец актрисы Проценко рассказал о похоронах

Актриса Татьяна Проценко, получившая признание благодаря роли Мальвины в фильме «Приключения Буратино» скончалась накануне. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым она боролась на протяжении трех лет. Проценко было 53 года.

Вдовец артистки, актер и журналист Алексей Войтюк, рассказал, что родственников могут не допустить к церемонии прощания. Всему виной — коронавирус, который ранее был обнаружен у нескольких членов семьи, а также у самой Татьяны при жизни.

«Нам поставили очень жесткие ограничения по количеству людей, которые смогут присутствовать. Это только близкие люди», — цитирует Войтюка Пятый канал.

Дату и место похорон мужчина назвать отказался, чтобы исключить скопление народа и прессы.

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