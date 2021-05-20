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«Тренеру привет»: Бузова, позируя в боди, похвасталась упругими ягодицами

Откровенным снимком телеведущая поделилась в своем Инстаграме.

«Тренеру привет»: Бузова, позируя в боди, похвасталась упругими ягодицами
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

В начале мая Ольга Бузова попала в больницу. Когда телеведущая почти сутки не выходила на связь в своем инстаграме, фанаты забили тревогу. Оказалось, что их любимица перенесла экстренную операцию. Подробностями она не делилась, но уже через несколько дней отправилась домой. Похоже, теперь Ольга стала еще больше времени уделять спортивным тренировкам. Во всяком случае, так решили фанаты, которые увидели в ее микроблоге эффектный кадр. Бузова позировала в ярком боди, продемонстрировав упругие ягодицы.

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Скриншот: instagram.com/buzova86

«Тренеру привет!» — подписала фото Бузова.

Кадр вызвал шквал эмоций у ее многомиллионной армии подписчиков.

«Ух, какая! Это точно твоя? Красотка! Какая классная! Ничего себе!» — писали пользователи Сети.

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