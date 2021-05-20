«Я Алле передам»: мама Давы не смогла сдержать слез, говоря о Пугачевой

Анна Манукян пришла на шоу Максима Галкина с сыном. Она неожиданно рассказала, как творчество Примадонны повлияло на ее жизнь.

Максим Галкин уже давно ведет свое шоу «Музыкалити». Несколько раз героями его проекта становилась Алла Пугачева. В этом году она пришла в студию в свой день рождения. А вот героями нового выпуска стали сразу две семьи. Артист пригласил Сергея Трофимова с дочкой Лизой и Давида Манукяна, также известного как Даву, который привел с собой маму, Анну Манукян.

Блогер не так давно расстался с Ольгой Бузовой. Но эту тему ведущий не затрагивал. Зато Галкин пошутил над тем, что Дава спел с Филиппом Киркоровым, и выяснил, что его мама любит творчество поп-короля сцены, но нравятся ей не все песни сына. Во время съемок гости много шутили, а также слушали разные треки, которые сейчас популярны: от Султана Лагучева — «Горький вкус», до LOVV66 — «50к в сyмке у папы».

В конце передачи Трофимов признался, что ему хочется слышать что-то более выдающееся. С ним согласилась мама Давы. Более того, она разоткровенничалась.

«В мою молодость песни были намного интереснее и самое интересное, что они актуальность сохраняют. Даже у нас с Давой был период жизни, когда песня Пугачевой „Нас бьют — мы летаем“ стала посылом, средством идти вперед. Мне кажется, в его становлении это тоже сыграло большую роль», — начала говорить женщина. «Ты не плачь! Сейчас заплачет», — стал утешать ее сын. «Я думаю, что настоящее творчество, когда ты призываешь людей идти вперед, бороться с какими-то препятствиями», — добавила Анна, уже едва сдерживая слезы. «Спасибо, я Алле передам. Я думаю, что ей будет очень приятно», — заверил Галкин.

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