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«Как похудела-то!»: Чехова в бикини похвасталась осиной талией и пышным бюстом

Телеведущая отдыхает на Мальдивах.

«Как похудела-то!»: Чехова в бикини похвасталась осиной талией и пышным бюстом
Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova

Только недавно Анфиса Чехова вернулась из Майами, где загорала на побережье Атлантического океана и блистала своей точеной фигурой на фото в Instagram. Теперь телеведущая переместилась на берег другого океана – Индийского. В эти дни она наслаждается отдыхом на Мальдивах. В своем микроблоге делится подробностями пребывания на курорте, публикуя много разных снимком. На этот раз Анфиса запечатлелась в двухцветном, черно-белом бикини.

«Что касается океана… конечно, мы в нем купаемся, да мы не вылезаем из него», — написала Чехова.

Однако подписчики просто засыпали ее комментариями, касающимися фигуры.

«Купальник зачетно смотрится. Фигурка огонь! Как похудела-то! Шикарная девушка! На эти фото можно смотреть вечно!» — писали пользователи Сети.

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