«Я устал и очень хочу домой»: Киркоров признался, что «Евровидение» ему уже не в радость

Протеже Филиппа Киркорова на «Евровидении-2021» Наталья Гордиенко еще не выступила в Роттердаме, а «король российской эстрады» уже устал и хочет домой. Об этом он откровенно признался в новом выпуске YouTube-шоу «Алена, блин!», который снят прямо в его гостиничном номере.

Артист пожаловался, что ковидные ограничения в Нидерландах очень жесткие. И хотя он их поддерживает, но находиться в этой обстановке ему уже не хватает сил. По словам певца, ему нельзя выходить из номера отеля, а без свободы он «начинает увядать». А как только он или кто-то из его команды вдруг нарушит правила, например, поговорит с другой делегацией — тут же приходит предупреждение о штрафе.

Киркоров также посетовал на нахальных поклонников, которые хотят сфотографироваться со звездами и не понимают, что последним нельзя снимать маски. По словам певца, ему уже надоело всем напоминать о правилах и санкциях, из-за которых участник вообще может быть исключен. А еще в лифт нельзя заходить больше двух человек, и часто приходится ждать его или другой транспорт.

«Такого никогда не было. Я устал от этого. Я очень хочу домой. Я хочу к своим детям. Я просто считаю дни, когда это все закончится, — признался Филипп. — Может, это уже возрастное. Мне уже 54 года, я уже ворчун. Мне это «Евровидение» уже не в радость. Может, это вообще мое последнее «Евровидение», кто его знает… Потому что я, честно говоря, устал. Так, как я устал от этого года, я не уставал ни-ког-да!»

В конце интервью Киркоров подчеркнул, что телезрители увидят на экране красивый музыкальный праздник, а за кадром останется много нервов и слез артистов, которые никому не нужны.

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