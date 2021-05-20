«Возьму измором»: Киркоров объяснил, почему выступал на «Евровидении» только раз

Известный певец почти каждый год участвует в конкурсе как помощник звезды и продюсер, но сам на сцену не выходит.

Король российской эстрады Филипп Киркоров выступал от нашей страны на «Евровидении» в 1995 году (17-е место) и с тех пор ни разу не ездил на конкурс как участник. Он десять раз возил на песенный турнир молодых артистов, писал им музыку, но сам уже не становился к микрофону. В новом интервью у него спросили, какова причина его нежелания больше петь на этом масштабном мероприятии.

«Ну не повторяюсь я в своей жизни, — вздохнул 54-летний артист и запел: — Не повторяется такое никогда… Это было в моей жизни, я очень хотел туда попасть как певец. Когда мне предложили в 25 лет, я понимал разумом, что не готов, песни нет, но я хотел свою мечту осуществить. Я поехал… Смотрю сейчас на свое выступление 95-го года, и мне не стыдно ни за одну ноту. Спето чисто, песня красивая, балладная… Долго оправдываться, что 17-е место, потому что живой оркестр, русский язык… Плюс еще какие-то проблемы политические и, конечно же, мы им нафиг были не нужны. Первопроходцев растоптали, но мне это 17-е место вспоминают постоянно. Но я тогда сказал: возьму измором, все равно победю, но не как певец, потому что возвращаться на эту сцену я не буду».

Киркоров отметил, что он поставил себе более амбициозную цель в жизни — получить «Грэмми». Но про обещание «Евровидению» тоже не забывает, правда, зачастую останавливается со своими протеже в шаге от победы (с Димой Биланом в 2006 году, с Ани Лорак в 2008-м, два раза третье место с Сергеем Лазаревым). Певец подчеркнул, что когда, наконец, его команда возьмет первое место, он перестанет ездить на конкурс и будет смотреть его по телевизору.

«Но, видать, не хотят меня отпускать «телевизионные власти»: заинтересованы они в таком амбассадоре «Евровидения» по всей Европе и России…» — сказал с иронией Киркоров в YouTube-шоу «Алена, блин!»

Но тут же добавил, что победа в конкурсе для него не главная цель. Для поп-короля поездка на «Евровидение» — это как отпуск, смешанный с адреналином. Напомним, что в этом году он продвигает в Роттердаме молдавскую певицу Наталью Гордиенко, написав для нее песню Sugar.

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