«Ты стал частью семьи»: Кошкина поздравила Куценко с днем рождения

Актер Гоша Куценко отмечает день рождения. 20 мая ему исполнилось 54 года. С личным праздником артиста поздравили многие коллеги по цеху, в числе которых оказалась и Яна Кошкина. В своем Instagram она опубликовала совместное фото с Куценко.

«За столько лет дружбы ты уже стал частью моей семьи. Безмерно тебя люблю, хоть и ругаюсь с тобой частенько, но это потому, что очень переживаю за тебя! Будь всегда здоров, счастлив и любим! Я всегда рядом», — написала Кошкина.

Фанаты телеведущей присоединились к поздравлениям.

«Классные! Поздравляем! Огонь!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что в прошлом году телеведущей приписывали роман с юмористом Гариком Мартиросяном. Брюнетка это никак не комментировала, а вот жена шоумена, Жанна Левина, встала на защиту своего мужа.

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