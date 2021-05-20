«Всегда нужны красивые платья»: Нетребко в небесно-голубом платье в пол встретилась с подругами

Оперная певица Анна Нетребко всегда старается выглядеть ярко и эффектно. Она любит быть в центре внимания, поэтому даже в повседневности – на посиделки с друзьями или прогулки с семьей, походы по музеям или театрам – выбирает экстравагантные наряды.

Накануне звезда мировой сцены посетила дизайнеров, с которыми постоянно сотрудничает. «Скоро лето! Готовим много выступлений, и нам всегда нужны новые красивые платья! В гостях у Юлии и Даши Яниных», — подписала снимки певица.

Для встречи с подругами Нетребко облачилась в небесного цвета платье в пол, декорированное россыпью нежных белых мелких цветов.

«Образ Анны Нетребко в платье небесного оттенка с вышивкой из цветов погружает нас в состояние покоя, безмятежности, веры. Это очень летний наряд, и простой и сложный одновременно. Такой рукав удачно работает на коррекцию типа фигуры Анны, я бы рекомендовала расстегнуть верхнюю пуговицу на платье, мы бы получили V-образный вырез, и получился бы более мягкий гармоничный переход. Кроме того, тем самым удлинилась бы шея, что никогда не помешает женщине», — заметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете теории моды, а также в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.

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