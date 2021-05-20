«Работаем в этом направлении»: вышедшая тайно замуж Воробей показала кольцо и задумалась о ребенке

Как отметила юмористка, она с любимым мужчиной прошла уже все возможные испытания.

Артистка Елена Воробей заявила, что тайно вышла замуж за своего возлюбленного, чиновника. Она похвасталась огромным перстнем на пальце. Как отметила звезда сцены, обручальное кольцо не обязательно должно быть малюсеньким, как в ее случае. Она привыкла креативить. Себя она считает человеком сцены.

По словам Елены Воробей, со своим избранником она прошла все возможные испытания. Они понимают, что встретились неслучайно. Не так давно она заставила своего любимого человека пройти 25 километров пешком, хотя он совсем не спортивный человек. Как заметила артистка, вот так плавно они и подошли к ЗАГСу.

Любопытно, что звезда хочет ребенка от своего нового мужа. «Работаем в этом направлении», — кратко заявила она.

Напомним, что Елена Воробей уже была замужем. У нее есть дочь София. Поговаривают, что у нынешнего избранника артистки есть взрослые дети от предыдущих отношений. Сам он родом из Бреста. Кстати, именно в Белоруссии Воробей и познакомилась с будущим мужем, сообщает «Комсомольская правда».

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