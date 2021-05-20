«Не исключен такой вариант»: Александр Домогаров подтвердил, что готовится к свадьбе

Как отметил актер, он пока не готов сказать, кто его избранница.

Актер Александр Домогаров в эфире шоу «Миронов де-факто» подтвердил, что с большей долей вероятности в 2021 году он женится в четвертый раз.

«Я поставлю в известность близких мне людей, когда случится свадьба. Об этом не узнает население. Я, будучи умным человеком, в достаточно почитаемом возрасте предпочту промолчать. Это произойдет в 2021 году. Не исключен такой вариант. А кто моя избранница — я не скажу. Я к этому привыкший. К этой долбежке желтой прессы. А вот мой человек может оказаться не очень сильным». Александр Домогаров

Как отметил актер, с будущей женой они уже давно вместе. «Она понимает, что может последовать за свадьбой. Я беспокоюсь за людей», — заметил актер.

Ведущий шоу спросил, последняя или нет будет свадьба у Александра Домогарова. «Седина в бороду, а бес в ребро. Так скажем», — отшутился актер.

Напомним, что первой женой Александра Домогарова была Наталья Сагоян. Второй – костюмер Ирина Гуненкова. Третьей – актриса Наталья Громушкина. Кроме того, с 2005 по 2007 год актер состоял в гражданских отношениях Мариной Александровой.

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