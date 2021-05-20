«Все было разрушено жизнью»: Александр Домогаров оценил три своих неудачных брака

Как отметил актер, он всегда женился только по любви.

Актер Александр Домогаров в шоу «Миронов де-факто» рассказал о трех своих неудачных браках.

«У меня все было взаимно с женами и по любви. Первая супруга – это такое юношеское увлечение. Нельзя вообще такое делать в 18 лет — жениться. Это противопоказано. Родители не отговорили. Все было разрушено жизнью. Везде можно искать крайних и виноватых. Не надо этого было тогда делать». Александр Домогаров

Как отметил актер, во втором браке он прожил счастливых 17 лет. «Это было с Сашиной мамой. Третий брак – это страсть. Наталья Громушкина. Это было безумие. И тоже все закончилось так… Могло еще хуже. Могло все закончиться трагически. Это не то, что я прямо сильно хотел в ЗАГС, но так случалось», — заявил актер.

Напомним, что первой женой Александра Домогарова была Наталья Сагоян. Второй – костюмер Ирина Гуненкова. Третьей – актриса Наталья Громушкина. Кроме того, с 2005 по 2007 год актер состоял в гражданских отношениях с актрисой Мариной Александровой.

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