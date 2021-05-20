«Сразу оценила школу народного пения»: Надежда Бабкина в восторге от творчества Slava Marlow

По словам певицы, они с коллегами разложили на голоса его хит «Ты горишь как огонь».

Певица Надежда Бабкина в Instagram расхвалила музыкального продюсера и видеоблогера Slava Marlow. По ее словам, она не согласна с мнением, что на сцене сегодня якобы нет молодых хороших исполнителей.

«Когда я впервые услышала его трек «Ты горишь, как огонь», выпущенный 19 февраля 2021 года, сразу оценила хорошую школу народного пения! У нас, народников, сложилось впечатление, что Slava Marlow родом не из Новосибирска, а из Белгорода — настолько ярко проявляется в его пении белгородский акцент». Надежда Бабкина

Бабкина также поделилась записью из самолета. На кадрах она со своими артистами из «Русской песни» летит в лайнере в Ставрополь. Они разложили его хит на голоса под аплодисменты других пассажиров.

Напомним, что Надежда Бабкина – народная артистка. Slava Marlow получил широкую известность в 2019 году, когда начал работать с рэпером Моргенштерном в качестве его саунд-продюсера.

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