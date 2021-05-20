«Если опыт был по обоюдному согласию, то зачем говорить?»: Слуцкая – о Прокловой и Лорак

Как отметила фигуристка, вспоминать о таком надо по горячим следам, а не по прошествии десятков лет.

Неоднократная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая не поддержала актрису Елену Проклову и певицу Ани Лорак, которые не так давно решились на откровения, заявив о домогательствах к своим персонам со стороны известных личностей.

«Если этот опыт был по обоюдному согласию, то зачем об этом говорить? А если это был из ряда вон выходящий случай, то на это есть правоохранительные органы». Ирина Слуцкая

Как отметила Ирина Слуцкая, о таких вещах нужно говорить по горячим следам, а не через огромное количество лет. По ее словам, человек в такой ситуации должен быстро принять решение. Или он соглашается на связь, или быстро разворачивается и уходит.

Также она заметила, что в фигурном катании домогательства не помогут в профессиональной карьере. Путь к славе лежит не через постель, потому что нельзя выйти на лед и на заказ выполнить прыжок в три-четыре оборота, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Елена Проклова рассказала о домогательствах к ней в пятнадцатилетнем возрасте известного актера. Речь, как все позже догадались, шла об Олеге Табакове. Ани Лорак в свое время домогался, как она уверяет, продюсер Константин Меладзе.

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