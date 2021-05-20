Просто коллега или бойфренд?: к Маниже на «Евровидение» прилетел Ладо Кватания

Манижа с 12 лет стала покорять сцену. Она участвовала в различных конкурсах, но слава обрушилась на нее в этом году, когда после национального отбора девушка стала участницей «Евровидения» от России. При этом на исполнительницу таджикского происхождения сыпалось много критики, так как ее песня своеобразная и на русском языке, что не всегда приветствуется на международном конкурсе. Однако 19 мая она впервые выступила в Роттердаме в первом полуфинале и оказалась в десятке тех, кто прошел в финал.

Поддержать Манижу приехал даже Сергей Лазарев, которому дважды не удалось завоевать первое место на песенном конкурсе. А также рядом с певицей заметили режиссера Ладо Кватанию. 33-летний мужчина приехал ради артистки и вместе с ней отметил ее успешное выступление. После этого в обществе стали обсуждать версию, что он и есть ее возлюбленный. Манижа не говорит о своей личной жизни. Она лишь недавно в интервью признавалась, что не одинока.

«Да, он имеет отношение к искусству, но мы, скажем так, работаем в разных сферах… Мы знали друг друга много лет, дружили, а потом — вот… А еще у него потрясающее чувство юмора», — делилась девушка в шоу «Алена, Блин!».

Стоит отметить, что Ладо очень близок с артисткой. Именно он режиссер ее клипа на песню «Мама» и является одним из автором идеи выступления для «Евровидения». Он обучался в РАТИ-ГИТИС, а также ездит в знаменитую академию киноискусства в Нью-Йорке. Квантия снимал ролики для многих известных брендов, а также является автором клипов группы «Ленинград», Оксимирона и Хаски. Теперь он готовится снять первый полнометражный фильм.

О том, что Манижа проводит время в Роттердаме с Ладо, сообщил портал Super.

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