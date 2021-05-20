Антилайк от эксперта: Глюкоза сделала неудачный макияж, из-за которого стала выглядеть заплаканной

Певица Глюкоза снялась для своего Instagram с экспериментальным макияжем, выделив яркой помадой губы и намеренно убрав акцент с глаз. Ей удалось привлечь к себе внимание, но вот насколько удачным получился образ в целом – вопрос, конечно, спорный.

Teleprogramma.pro попросила прокомментировать мэйк блондинки профессионального визажиста Анастасию Амирханову.

«Мне не очень нравится макияж. Розовые тени на бледной коже и с красными губами не сочетаются вместе. Судя по всему, певица собиралась сделать акцент на губы и визуально минимизировать глаза, но розовые тени смотрятся несколько по-вампирски. Не хватает ресниц или других теней, которые бы создали форму. Красные губы обычно подразумевают также наличие ресниц и, хотя бы, легкую стрелочку. А с таким макияжем, у Глюкозы довольно уставший вид с грустинкой», — сказала эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Амирханова является профессиональным визажистом. За время работы принимала участие в конкурсе «Красота на Волге», где заняла пятое место в номинации «Свадебный макияж». На отборочном туре Roma Fashion Week заняла третье место в номинации «Подиумный макияж», что дало право участвовать в RFW в Риме. На этом конкурсе в Италии и получила аккредитацию международного уровня.

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