«Без благословения не могу»: Фотий объяснил, почему исключено его участие в «Евровидении»

Победитель проекта «Голос» 2015 года иеромонах Фотий заявил, что его участие в музыкальном песенном конкурсе «Евровидение» исключено.

«Я не могу в данном случае соглашаться или не соглашаться. Мне все нужно согласовывать с церковным руководством. Я думаю, что меня никто бы не благословил туда поехать. А без благословения я действовать не могу, это все равно, что поставить на себе крест». Иеромонах Фотий

Как отметил Фотий, если бы все-таки случилось чудо и он отправился на подобный конкурс, то пел бы композицию, посвященную вере. Чтобы его образ был оправдан. Основной целью своего выступления он бы поставил тот момент, чтобы люди повернулись лицом к церкви, сообщает портал МК.ru.

Напомним, что в этом году Россию на «Евровидении» представляет певица Манижа. Ей уже удалось выйти в финальную часть конкурса. Исполнительница поет красивую композицию «Русская женщина», которая многим пришлась по душе. При этом в России мало кто верит в успех певицы.

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