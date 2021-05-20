Лера Кудрявцева: «Алла Духова призналась, что была плохой женой»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
Почему Наталья Орейро так любит Россию
Видео

«Без благословения не могу»: Фотий объяснил, почему исключено его участие в «Евровидении»

По словам победителя шоу «Голос», подобные вопросы ему необходимо согласовывать с церковным руководством.

«Без благословения не могу»: Фотий объяснил, почему исключено его участие в «Евровидении»
Иеромонах Фотий. Фото: Globallookpress.com

Победитель проекта «Голос» 2015 года иеромонах Фотий заявил, что его участие в музыкальном песенном конкурсе «Евровидение» исключено.

Иеромонах Фотий
Иеромонах Фотий. Фото: Globallookpress.com

«Я не могу в данном случае соглашаться или не соглашаться. Мне все нужно согласовывать с церковным руководством. Я думаю, что меня никто бы не благословил туда поехать. А без благословения я действовать не могу, это все равно, что поставить на себе крест».

Иеромонах Фотий

Как отметил Фотий, если бы все-таки случилось чудо и он отправился на подобный конкурс, то пел бы композицию, посвященную вере. Чтобы его образ был оправдан. Основной целью своего выступления он бы поставил тот момент, чтобы люди повернулись лицом к церкви, сообщает портал МК.ru.

Напомним, что в этом году Россию на «Евровидении» представляет певица Манижа. Ей уже удалось выйти в финальную часть конкурса. Исполнительница поет красивую композицию «Русская женщина», которая многим пришлась по душе. При этом в России мало кто верит в успех певицы.

Смотрите также:

Тэги

иеромонах ФотийИеромонах Фотий последние новостиКонкурс "Евровидение"МанижаМанижа последние новости