Один образ – два тренда: Михалкова отметилась у реки в кофточке модной вязки оттенка крем-брюле

Экс-звезда «Уральских пельменей» подобрала к ней джинсы в тон.

Эвелина Хромченко рассказала на «Модном приговоре» о тренде на оттенки белого. Сейчас цвет крайне актуален, как в своем чистом проявлении, так и с примесью, вроде крем-брюле, экрю или тона миндального молока.

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А другой стилист Александр Рогов поведал на своем YouTube-шоу «Шоп-контент» о моде на вязаные вещи. Особенно востребованы сейчас те, что имитируют домашнюю работу бабушек и мастериц, желательно крупной вязки, еще лучше – максимально примитивной.

Юлия Михалкова соединила эти два тренда в одном образе, примерив вязаную кофточку оттенка крем-брюле на прогулку возле реки. Актриса сочетала ее с джинсами в тон, составив тотальный лук.

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