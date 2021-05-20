«Мужчинам, бывает, это нужно»: Елизавета Туктамышева призналась, что готова простить измену

Фигуристка, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева в шоу «50 вопросов» на Premier заявила, что вряд ли когда-нибудь смогла изменить любимому человеку. Хотя заметила, что вспышки страсти бывают в жизни любого человека.
«Могла бы простить измену? Да. Мужчинам, бывает, это нужно. Зависит от ситуации, естественно. Не так, что «ладно, дорогая, я пошел» — и пошел не туда. Бывают ситуации, когда женщина явно спровоцировала — а мужчин очень легко спровоцировать, если честно».
Как отметила фигуристка, на тему измен она рассуждает, не имея жизненного опыта в этих делах. Возможно, она говорит одно, а на деле все было бы совсем по-другому. Также она добавила, что у мужчин есть некие потребности, которых нет у большинства женщин. Она добавила, сама может спокойно обходиться долгое время без близкой связи с представителями сильного пола.
Напомним, что Елизавета Туктамышева встречалась несколько лет с фигуристом Андреем Лазукиным. Не так давно они прекратили все отношения. Сейчас 24-летняя фигуристка свободна.