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«Что было раньше, то было»: Шура спустя 25 лет помирился с мамой

Долгое время певец делил в Новосибирске жилье с родительницей.

«Что было раньше, то было»: Шура спустя 25 лет помирился с мамой
Шура. Фото: Globallookpress.com

Певец Шура, который был невероятно популярен в 90-х годах прошлого века, заявил, что свой 46-й день рождения отпразднует вместе с мамой. Он помирился с ней спустя 25 лет. Все семейный передряги, как он заметил, остались теперь позади.

Шура
Шура. Фото: Globallookpress.com

«Впервые за 25 лет я наконец-то решил отметить свой день рождения с мамой. Мы помирились. Не хочется сейчас о грустном вспоминать. Что было раньше, то было».

Шура

Как отметил Шура, все невзгоды в его жизни в прошлом. Он обновил песенный репертуар, уплотнил концертный график, сбросил несколько лишних килограммов. По его словам, сейчас он выплачивает ипотеку за квартиру. Жилищный вопрос он полностью закрыл, сообщает «Комсомольская правда – Новосибирск».

Напомним, что в свое время артист делил квартиру со своей матерью. История была очень громкой и широко обсуждалась в СМИ. Стороны не шли на примирение. Позже исполнитель еще и умудрился угодить на удочку жилищных мошенников в Москве.

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