Рекомендовано модницам: Хромченко рассказала об обуви, которая стала хитом этого сезона

Также ведущая поведала о том, как ее стильно сочетать с одеждой.

«Сапоги казаки стали просто хитом обувного мира», — сказала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор». Ведущая представила широкой публике модные модели этой обуви, а также стильные сочетания с одеждой.

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По словам ведущей, ковбойский стиль сейчас очень популярен. Однако совершенно не обязательно, формируя этот лук, уходить в театральность, копируя одежду населения Дикого Запада. Достаточно добавить в обычный гардероб сапоги казаки, наряды с бахромой, классическую темно-синюю джинсу, кожу, шляпы с жесткими широкими полями, шейные платки и корсетные пояса.

«Наверняка, эти вещи уже есть в ваших гардеробах», — заметила Эвелина.

Ведущая также сообщила, что сейчас очень актуальна бахрома в ее этническом проявлении. «Она очень хорошо разнообразит весьма спокойный комплект», — добавила стилист.

Также стало известно, что сапоги казаки теперь носят не только в холодное время, но и даже летом.

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