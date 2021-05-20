Рекомендовано модницам: Хромченко рассказала об обуви, которая стала хитом этого сезона

«Сапоги казаки стали просто хитом обувного мира», — сказала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор». Ведущая представила широкой публике модные модели этой обуви, а также стильные сочетания с одеждой.
По словам ведущей, ковбойский стиль сейчас очень популярен. Однако совершенно не обязательно, формируя этот лук, уходить в театральность, копируя одежду населения Дикого Запада. Достаточно добавить в обычный гардероб сапоги казаки, наряды с бахромой, классическую темно-синюю джинсу, кожу, шляпы с жесткими широкими полями, шейные платки и корсетные пояса.
«Наверняка, эти вещи уже есть в ваших гардеробах», — заметила Эвелина.
Ведущая также сообщила, что сейчас очень актуальна бахрома в ее этническом проявлении. «Она очень хорошо разнообразит весьма спокойный комплект», — добавила стилист.
Также стало известно, что сапоги казаки теперь носят не только в холодное время, но и даже летом.