«Мне нравится ее посыл»: Сергей Лазарев назвал главных фаворитов «Евровидения»

Певец дважды выступал на песенном конкурсе, но выиграть его не смог.

Музыкант Сергей Лазарев в рамках шоу Open Up на Online Eurovision Village назвал своих фаворитов музыкального конкурса «Евровидение».

«Я действительно люблю Мальту, девочку с Мальты. Мне нравится ее посыл. Я считаю ее хорошей исполнительницей. Также считаю фаворитами Францию».

Сергей Лазарев

Как отметил Сергей Лазарев, в будущем он рассчитывает в третий раз оказаться на «Евровидении» в качестве участника. При этом он привел русскую поговорку «Бог любит троицу». Про представляющую Россию певицу Манижу исполнитель заявил, что она хоть и новая артистка, но уже достаточно знаменита в нашей стране. Он заметил, что в ее композиции собран микс из рока, фолка и поп-музыки.

Напомним, что Манижа прошла в финал «Евровидения». В Нидерландах она выступает с композицией «Русская женщина». Как известно, мало кто верил в успех этой исполнительницы. Многие эксперты считали, что ее песня не очень подходит под формат конкурса.

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