«Им все дышало там»: племянник Янковского объяснил, почему Зорина не ходит в театр после смерти мужа

Племянник актера Олега Янковского Игорь в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему жена его близкого родственника актриса Людмила Зорина перестала посещать театр после смерти мужа.
«Людмила очень тяжело переживала его смерть. Она любила его всю жизнь. Единственное, что она себе твердо сказала – в театр не придет. И она не приходит. Им все дышало там».
Как отметил Игорь Янковский, когда он приходит на могилу актера, то всегда выходит солнце. «Дождь резко заканчивается. Вот то волшебство. В день, когда умер Олег, пустили фильм «Тот самый Мюнхгаузен». Я просто выть готов был. Он правильно там говорит: «Улыбайтесь, господа», — заметил актер.
Напомним, что Людмила Зорина была единственной женой Олега Янковского. В этом браке родился сын Филипп. Актер ушел из жизни в 2009 году. На момент смерти ему было 65 лет.