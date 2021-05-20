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«Им все дышало там»: племянник Янковского объяснил, почему Зорина не ходит в театр после смерти мужа

Как отметил Игорь, актриса очень тяжело пережила утрату.

«Им все дышало там»: племянник Янковского объяснил, почему Зорина не ходит в театр после смерти мужа
Олег Янковский с женой. Фото: Globallookpress.com

Племянник актера Олега Янковского Игорь в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему жена его близкого родственника актриса Людмила Зорина перестала посещать театр после смерти мужа.

Олег и Игорь Янковский
Олег и Игорь Янковский. Кадр из программы «Судьба человека»

«Людмила очень тяжело переживала его смерть. Она любила его всю жизнь. Единственное, что она себе твердо сказала – в театр не придет. И она не приходит. Им все дышало там».

Игорь Янковский

Как отметил Игорь Янковский, когда он приходит на могилу актера, то всегда выходит солнце. «Дождь резко заканчивается. Вот то волшебство. В день, когда умер Олег, пустили фильм «Тот самый Мюнхгаузен». Я просто выть готов был. Он правильно там говорит: «Улыбайтесь, господа», — заметил актер.

Напомним, что Людмила Зорина была единственной женой Олега Янковского. В этом браке родился сын Филипп. Актер ушел из жизни в 2009 году. На момент смерти ему было 65 лет.

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