Хорошо смотрится на полных: Хромченко показала брючный комплект с омолаживающим эффектом

Ведущая призналась, что в нем сложно отличить героиню программы «Модный приговор» от ее дочки.

Спортивный стиль окончательно и бесповоротно внедрился в жизнь современных женщин. Однако, чтобы выглядеть стильно, не нужно облачаться в тренировочные костюмы и кеды и шагать в таком виде на работу или в ресторан. Действительно модные наряды в духе спорт-шика всегда содержат элементы гламура или офисного стиля. Один из таких актуальных комплектов представили на шоу «Модный приговор».

Гостью передачи Марию стилисты Первого канала нарядили в, казалось бы, обычный спортивный костюм, состоящий из олимпийки и джоггеров. Однако в нем содержались джинсовые и бархатные детали, которые тут же отсылали к кэжуал с оттенком роскоши. Кроме того, комплект включал также женственные туфли на каблуке и дамскую сумочку с украшением в виде золотистой цепи.

Эвелина Хромченко заметила, что в этом костюме полная участница проекта смотрится великолепно и, как будто, скинула несколько лет.

«В этом комплекте вы сливаетесь по возрасту с вашей старшей дочерью так, что совершенно невозможно понять, кто есть кто в этой семье. Вас легче принять за сестер, чем за мать и дочь. Есть опасность, что этот комплект она у вас не раз возьмет поносить!» — прокомментировала ведущая.

Смотрите также