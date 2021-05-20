«Гномик второй»: в Сети обсуждают, на кого похож младший сынок Рудковской и Плющенко

Младшему Арсению – семь месяцев, кроха уже ползает, стоит с опорой и много смеется. Как развивается малыш, Яна Рудковская часто рассказывает в своем микроблоге. До недавнего времени светская львица тщательно скрывала лицо малыша, но накануне открыла его инстамиру.

Подписчики сразу же кинулись спорить, на кого больше поход малыш Арсений – на маму или папу. Кто-то увидел в нем черты старшего братика Саши. И мнения разделились.

«Какой сладкий малышонок, прелесть ! На мамочку красавицу похож вроде», «На Яночку похож малыш», «Ну сынулька копия мама», «Яна, Арсений на вас похож», «Гномик второй на маму вроде больше похож», «Ваш сынуля! Копия!», «Арсюша похож на папу Женю . Вот это гены», «Сеня на Сашу похож», «Папа копия!», «Такой сладкий! На вас похож очень», «Мамин», — пишут в комментариях.

Однако, для самих родителей не так важно, на кого больше похож их ребенок. Главнее все-таки его здоровье, нормальное развитие и любовь, которую они с каждым днем открывают маленькому человеку с новой силой.

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