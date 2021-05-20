Прогулка в саду: Юлия Проскурякова подчеркнула стройность модными джинсами-трубами

Юлия Проскурякова мало похожа на стереотипных жен звезд. 38-летняя избранница Игоря Николаева не часто появляется на светских раутах, предпочитая семейный отдых в кругу близких.

Она неактивно заполняет свой блог, а в обыденной жизни предпочитает простые луки без пафоса. В одном из них артистка запечатлелась в саду, обнародовав снимок в личном блоге. И, тем не менее, кадр произвел приятное впечатление на многих ее фолловеров. «Юлечка, Вы просто красотка!», «Какая же красивая Юля в этом саду!», «И весна красивая, и Вы красивая и милая», — написали люди в комментариях. Девушка вышла на прогулку в базовой футболке белого цвета и джинсах-дудочках из голубого денима, который отлично подчеркнул ее фигуру.

Ранее Проскурякова уже появлялась в саду в джинсах-дудочках и белой футболке. Как оказалось, жена народного артиста не только любит любоваться красотой деревьев, но и легко берется за озеленение лично.

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